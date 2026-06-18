Более 3,5 гектара территории обработали от борщевика в Чехове
Специалисты управления ЖКХ проводят масштабную обработку территорий, чтобы предотвратить распространение опасного сорняка. Уже удалось обработать семь улиц Чехова.
Специалисты очистили территории на улицах Литейная, Луговая, Трудовая, Товарная, Зеленая, Репниковская, Гарнаева, а также в районе Зачатья. Всего обработали больше трех с половиной гектаров. В администрации Чехова отметили, что особое внимание уделяют участкам вдоль дорог, тротуаров, детских и контейнерных площадок. Также обрабатывают придомовые зоны многоквартирных домов, парки и скверы.
В рамках законодательства, владельцы частных участков должны самостоятельно следить за состоянием своей земли и уничтожать борщевик.
Представители администрации Чехова напоминают: сок борщевика может вызывать серьезные ожоги при попадании на кожу под воздействием солнечных лучей. Специалисты призывают соблюдать осторожность и своевременно сообщать о случаях появления растения на территории города.