Более 340 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с января

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что подмосковные хозяйства обеспечивают около 10% всего рынка сырого молока в Центральном федеральном округе. С начала 2025 года в регионе произвели 342,7 тысячи тонн молока.

За полгода средний надой на одну корову в хозяйствах Подмосковья достиг 4,5 тонны, что почти на 400 килограммов больше, чем год назад. Среди сельхозорганизаций крупнейшими производителями стали ООО «Ступинская Нива», племзавод «Пойма» и племзавод «Повадино». Лидерами по объемам производства молока среди округов стали Ступино, Домодедово и Луховицы.

«Молочное животноводство обеспечивает сырьевую базу для перерабатывающей промышленности. Важной задачей для нас остается увеличение поголовья крупного рогатого скота и объемов производства сырого молока. До 2028 года в Подмосковье запланировано к вводу 14 молочных ферм. Сейчас это одно из приоритетных направлений в рамках господдержки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, хозяйства могут получить льготные займы под 7,4% годовых, также в регионе предусмотрены субсидии и другие меры поддержки. Так, в этом году выделили 1,1 миллиарда рублей на животноводство и 923,7 миллиона рублей — на племенное животноводство.