Более 340 метров новых тротуаров обустроили в селе Новопетровское в Истре

Три новых пешеходных маршрута общей протяженностью свыше 340 метров обустроили в селе Новопетровское муниципального округа Истра в 2025 году. Работы выполнили в рамках губернаторской программы «Пешком».

Тротуары обустраивают постепенно как по региональным программам, так и по инициативам местных жителей. Они активно высказывают свои пожелания во время рабочих визитов главы Истры и выездных администраций.

Так, в селе Новопетровское только в этом году построили три новых тротуара. Пешеходные дорожки связали ключевые социальные объекты и жилые улицы. От улицы Юннатская до улицы Школьная и здания школы-интерната уложили 131 метр тротуара, 105 метров — от улицы 1-я Железнодорожная до платформы «Устиновка» и еще 105 метров — от улицы Юннатская до улицы Октябрьская и поликлиники.

Дороги заменили собой стихийные тропы, сделав путь к школе, железнодорожной платформе и медучреждению безопасным и удобным для пешеходов. Это лишь продолжение большой работы в Новопетровском: с 2021 года в селе построили в общей сложности девять новых тротуаров.

В масштабах всего муниципального округа Истра за этот период создали восемь километров современных пешеходных путей по 97 адресам.