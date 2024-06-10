Более 34 тысяч школьников Подмосковья сдали ОГЭ по географии, информатике и обществознанию

Более 34 тысяч подмосковных школьников сдали основной государственный экзамен по географии, информатике и обществознанию. Испытания прошли 10 июня в 414 пунктах по всему региону.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, четыре тысяч девятиклассников выбрали географию, 14,2 тысячи — информатику, и 16,1 тысячи — обществознание.

На экзамене по географии учащимся разрешили использовать непрограммируемые калькуляторы, линейки для работы с топографическими картами и географические атласы, по информатике ребята решали задачи на компьютерах без доступа к интернету.

Результаты ГИА станут известны не позднее 25 июня. Те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут его сдать 25 и 26 июня или 1 и 2 июля.

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