Более 36 тысяч бюджетных мест откроют в колледжах Подмосковья в 2026 году

Московская область участвует в федеральном эксперименте по упрощенному поступлению в колледжи. В этом году выпускники девятых классов, сдавшие ОГЭ только по русскому языку и математике, смогут поступить на востребованные специальности в экономике региона. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По словам вице-губернатора, в колледжах Подмосковья для девятиклассников доступно более 36 тысяч бюджетных мест — на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. «Мы выстраиваем систему так, чтобы путь от школы к профессии был понятным и доступным для каждого школьника», — отметила Людмила Болатаева.

Анализ рынка труда показывает, что 70% кадрового спроса аккумулирует промышленность, 15% — сектор транспорта и логистики, а информационные технологии в производственном сегменте замыкают тройку лидеров с показателем около 12%.

«Хочу сразу начать получать трудовую специальность, стать более самостоятельным. В колледже можно постепенно осваивать новые техники и технологии», — поделился ученик 9 класса лицея №5 в Подольске Владимир Сложеникин. Он подчеркнул, что сварщики всегда востребованы в строительстве и других отраслях, что гарантирует высокий уровень заработка.