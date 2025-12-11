Более 320 километров дорог обработали противогололедными материалами в Люберцах

Специалисты продолжают обеспечивать безопасность водителей и пешеходов в Люберцах. Обработка дорог и тротуаров от льда идет не только днем, но и ночью.

Работами занимаются подрядные организации. Сейчас пескосоляной смесью и реагентами обработали 322 километра дорог.

Кроме того, с раннего утра рабочие прометают дороги и тротуары. Также они приводят в порядок остановки.

В работах задействовано 50 единиц спецтехники и 88 дорожных рабочих. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков рекомендует водителям проявлять аккуратность на дороге и соблюдать скоростной режим.

Напомним, обо всех внештатных ситуациях можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Люберцы. Номер телефона: +7 (495) 503-30-00.

Ранее мы рассказывали о том, что ямы на тротуарах отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья.