Более 32 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня подмосковных парков

В 90 парках Подмосковья прошел праздник «Мой парк — моя история». Мероприятие посетили более 32 тысяч человек. Жители региона стали участниками экскурсий, пленэров и концертов. Об этом рассказали в подмосковном Минкульте.

Посетителей усадьбы Кривякино в Воскресенске развлекали артистичные «живые статуи» в образе пионеров. Все гости могли поиграть в советские игровые автоматы, отведать сладкую вату и попкорн. Дети смогли посетить творческие занятия, посмотреть кукольный спектакль «Карлсон» и пройти исторический квест-экскурсию. Вечером всех ждал камерный музыкальный вечер — «Квартирник» прямо среди яблонь сада.

Гости парка имени В. В. Талалихина в Подольске окунулись в культурную атмосферу благодаря познавательной экскурсии, мастер-классу исторического танца и театрализованным постановкам. Музыкальное сопровождение обеспечили оркестр и солисты Подольской филармонии. Ярким финалом стало завораживающее файер-шоу от шоу-группы Saga.

Жители Клина и посетители «Сестрорецкого» увидели выступление ансамбля мажореток и приняли участие в праздничной программе «Последний звонок». Мероприятие включило интерактивный исторический квест и разнообразные творческие активности.

В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске организовали захватывающий исторический квест, живописный пленэр на открытом воздухе и лекцию об истории места конца XIX — начале XX века. Концертная программа подарила слушателям романсы и стихотворения от талантливых исполнителей региона.

В усадьбе Фряново округа Щелково участники могли почувствовать себя художниками, оценить работы на выставке живописи и погрузиться в мир интерактивной театральной экскурсии «О бедном гусаре». Важным событием праздника стали концерты и церемония награждения победителей конкурса «Алябьевский соловей».