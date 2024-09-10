Более 32 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города в Чехове

День города отпраздновали в Чехове. Более 32 тысяч человек посетили спортивные состязания, концерты, выставки и мастер-классы.

Рабочий поселок Лопасня 70 лет назад превратился в город Чехов. В этом году праздник начался с возложения цветов к памятникам Антону Чехова, Алексею Прокину и мемориалу в честь 44-й и 58-й танковых бригад. Затем на улицах города начался традиционный Лопасненский забег.

«Чехов сам по себе город спортивный. Сегодня мы пробежим пять километров. Посмотрим, может, кому-то удастся установить собственный рекорд», — отметила глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Помимо дистанции в пять километров, организаторы соревнований приготовили еще две: на 300 и 600 метров. Всего же на старт в этот день вышли более 1,5 тысячи спортсменов самых разных возрастов. Каждый участник получил памятную футболку на старте и медаль на финише. Победителей и призеров в каждой возрастной категории наградили статуэтками и сертификатами спортивного магазина.

В городском парке культуры в День города работали тир и скейт-парк, на сцене проходили анимационные программы и интерактивные игры для детей. Организаторы подготовили ярмарку мастеров, где были представлены изделия ручной работы.

На набережной реки Теребенки военно-патриотические клубы представили интерактивные площадки. Здесь каждый мог найти себе занятие по вкусу: метание дротиков, стрельба из лука и из баллисты, сражение на мечах. А выступление флайбордистов стало одним из самых эффектных на праздновании Дня города.

У стен Дворца спорта «Олимпийский» прошел «Чеховский форсаж». Здесь работа выставка ретроавтомобилей и экспозиция спорткара Subaru с первым профессиональным гонщиком из Чехова Иваном Овсиенко. Любители дрифта могли не только наблюдать заезды, но и сами поучаствовать в качестве пассажиров.

В самом дворце спорта прошло торжественное награждение жителей Чехова, внесших большой вклад в развитие округа. Среди награждаемых были врачи и учителя, военнослужащие и ветераны труда, деятели культуры и искусства, спортсмены, краеведы, люди разных специальностей и многодетные семьи.

«Чехов богат своей историей, традициями и культурными ценностями. Много известных людей вписали свои имена в летопись нашего округа. Мы с вами должны не просто все это сохранить, но и приумножить», — отметил глава округа.

Также в День города прошел футбольный матч на стадионе «Химик». На поле легенды футбола и звезды эстрады сыграли против команды городского округа Чехов. Победу в футбольном матче одержали гости. После матча выступили вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», Виктор Зинчук и Александр Ягья.

Кроме того, в ледовом дворце завершился Кубок главы округа по хоккею. Победу в турнире одержала чеховская команда «Гранит».

Финальной точкой гуляний стал концерт на площади перед администрацией и лазерное шоу. На сцене выступали группы «Мишель», Иван Немо и хедлайнер вечера — группа «Раса».

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