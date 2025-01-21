Более 300 жителей Мытищ проголосовали за ремонт центра культуры «Подмосковье»
Жители городского округа Мытищи активно поддерживают проекты инициативного бюджетирования. Депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков обсудил с группой активистов ремонт большого концертного зала в центре культуры «Подмосковье».
Учреждение возвели еще в 1939 году, это уникальный архитектурный памятник советской эпохи. Зрительный зал центра до сих пор украшают старинные надписи и лозунги. При обновлении учреждения важно сохранить стиль интерьера, одновременно переоснастив техническую базу.
«Я здесь родилась и выросла. В этом центре культуры занималась в театральных и вокальных кружках. До сих пор помню различные периоды существования этого зала. Думаю, большой зал будет выглядеть гораздо лучше с новыми креслами и светлыми стенами», — отметила председатель Совета ветеранов Татьяна Сафонова.
По словам Михаила Мурзакова, сегодня собрали уже 302 голоса в поддержку проекта по ремонту зала учреждения.
«Благодарю всех активных жителей за то, что помогаете осуществить наши планы», — поблагодарил депутат.
По проекту инициативного бюджетирования в центре культуры планируют модернизировать систему отопления, установить новые отопительные приборы, заменить электропроводку и коммуникации, которые ведут от пультовой к сцене. Помимо этого, проведут косметический ремонт стен зала, закупят новые кресла и расставят их по-новому для того, чтобы увеличить число посадочных мест.