Более 300 жителей Мытищ проголосовали за ремонт центра культуры «Подмосковье»

Учреждение возвели еще в 1939 году, это уникальный архитектурный памятник советской эпохи. Зрительный зал центра до сих пор украшают старинные надписи и лозунги. При обновлении учреждения важно сохранить стиль интерьера, одновременно переоснастив техническую базу.

«Я здесь родилась и выросла. В этом центре культуры занималась в театральных и вокальных кружках. До сих пор помню различные периоды существования этого зала. Думаю, большой зал будет выглядеть гораздо лучше с новыми креслами и светлыми стенами», — отметила председатель Совета ветеранов Татьяна Сафонова.

По словам Михаила Мурзакова, сегодня собрали уже 302 голоса в поддержку проекта по ремонту зала учреждения.

«Благодарю всех активных жителей за то, что помогаете осуществить наши планы», — поблагодарил депутат.

По проекту инициативного бюджетирования в центре культуры планируют модернизировать систему отопления, установить новые отопительные приборы, заменить электропроводку и коммуникации, которые ведут от пультовой к сцене. Помимо этого, проведут косметический ремонт стен зала, закупят новые кресла и расставят их по-новому для того, чтобы увеличить число посадочных мест.