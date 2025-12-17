Более 300 жителей Мытищ приняли участие в акции «Экоинициатива»

Неравнодушные участники из Мытищ собрали два полноценных автомобиля, предназначенных для перевозки грузов, заполненных вторичными материалами, а также два больших мешка со стеклом. Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила важность подобных мероприятий в городском округе.

Около 300 жителей Мытищ, среди которых был 21 волонтер, приняли участие в полезной акции «Экоинициатива». Параллельно работала площадка, где жители могли обмениваться и получать бесплатно вещи в хорошем состоянии — от настольных игр и украшений до посуды, электроники, парфюмерии и книг.

Целыми семьями, с детьми приходили на мероприятие, а главные символы наступающего Нового года — Дед Мороз и Снегурочка — создали атмосферу праздника. Волонтеры «Экоинициатива» проводят подобные экологические мероприятия в Мытищах каждое второе воскресенье месяца, напоминая, что сортировка отходов и участие в таких инициативах — это простой, но эффективный способ сделать город более чистым и экологичным.

«Цель — создать экологически чистую среду для будущих поколений. Важно помнить, что все начинается с нас самих: со своего дома, рабочего места, подъезда и улицы», — отметила Юлия Купецкая.