Более 300 занятий по электробезопасности провели в школах Подмосковья за год

В подмосковных школах регулярно проходят уроки по электробезопасности, где детям рассказывают о том, как безопасность пользоваться бытовыми приборами и как вести себя при поражении током. В 2025 году специалисты «Мособлэнгерго» и «Россетей» провели более 300 таких лекций.

Занятия направлены на то, чтобы научить школьников правильно обращаться с электричеством. На лекциях им рассказывают о принципах работы сетей и как вести себя в близи энергообъектов.

В прошлом году специалисты «Россети Московский регион» провели более 150 занятий, которые посетили 2,5 тысячи ребят. Они узнали, почему нельзя проникать на территорию подстанций и фотографироваться на опорах ЛЭП.

Еще 150 интерактивных уроков провели «Мособлэнерго». Их посетили 4,5 тысячи детей.

Специалисты также проводили экскурсии для ребят. Так, в 2025 году студенты побывали в центрах управления сетями и на подстанциях более 70 раз. Они смогли вживую увидеть работу диспетчеров.

В Минэнергетики Подмосковья напомнили, что жители могут самостоятельно ознакомиться с материалами уроков по ссылке.