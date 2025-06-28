Более 300 выпускников в Люберцах окончили школу с медалями

В Люберцах выпустили 166 золотых медалистов.

«Поздравляю ребят и их родителей с важным и трогательным событием! Пусть знания, полученные в стенах школы, станут крепким фундаментом для будущих побед. Мы верим в вас и ждем обратно — уже в качестве молодых специалистов, готовых развивать наши любимые Люберцы! Успехов и всего самого доброго!» — сказал Владимир Волков.

В 2025 году школы в Люберцах выпустили 1562 одиннадцатиклассника и 4966 девятиклассников. Из них 14 ребят получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе, русскому языку, химии и английскому языку.