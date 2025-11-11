Более 300 выпускников университета в Дубне получили работу в ОЭЗ за 3 года

Около 90% сотрудников компании «Смартсофтвер», резидента особой экономической зоны «Дубна», являются выпускниками Государственного университета Дубны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания работает в сфере IT и реализует крупные проекты, в том числе для государственных заказчиков. Основной акцент кадровой политики сделали на работу с местной молодежью — это помогает не только закрывать текущие вакансии, но и формировать кадровый резерв.

Исполнительный директор компании Андрей Секретарев отметил, что сейчас в «Смартсофтвер» трудится более 50 человек, и большинство из них — бывшие или действующие студенты университета Дубны. Он подчеркнул, что компания не нанимает всех подряд выпускников, а начинает сотрудничество с потенциальными сотрудниками еще во время их учебы.

«За последние три года работу на территории ОЭЗ „Дубна“ получили более 300 выпускников местного университета. Многие нашли работу на ярмарках вакансий, которые мы проводим дважды в год», — добавил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев.

В особой экономической зоне «Дубна» активно поддерживают взаимодействие резидентов с университетом. Управляющая компания площадки регулярно проводит хакатоны, ярмарки вакансий и другие мероприятия, где работодатели могут находить молодых специалистов среди студентов и выпускников местного вуза.