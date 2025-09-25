Более 300 вдов и детей бойцов СВО получили поддержку в лагере «Литвиново»

Программу поддержки вдов погибших бойцов СВО и их детей запустили на базе оздоровительного лагеря «Литвиново» в Подмосковье. Для них проводят творческие и спортивные мастер-классы, сеансы психологической поддержки и многое другое.

Социальная инициатива «Гармония единства» помогает семьям, потерявшим близких. Они могут бесплатно отдохнуть и восстановиться, а также получить психологическую поддержку.

«По инициативе нашего Губернатора мы запустили такую важную программу. Каждый заезд в рамках программы длится семь дней и проходит регулярно, что позволяет охватить широкий круг семей, нуждающихся в помощи. За время реализации инициативы в „Гармонии единства“ уже приняли участие более 300 женщин и их детей», — рассказал глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В лагере семьи размещают в комфортных номерах, они получают пятиразовое питание. Отдыхающие могут посещать галокамеру, боулинг и мини-гольф, записаться в спортзале, участвовать в мастер-классах и сеансах поддержки с психологами.

Записаться на программу можно по ссылке.