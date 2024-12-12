Более 300 учителей и воспитателей трудоустроились в Люберцах в 2024 году

Итоги года в сфере образования подвели в Люберцах. В школы и детсады муниципалитета пришли на работу 338 педагогов.

Глава муниципалитета отметил, что привлечь специалистов удалось в том числе благодаря программам поддержки. Более 200 педагогов получили служебное жилье.

Среди других мер поддержки компенсация аренды жилья из регионального бюджета, региональный грант школе за привлеченных на работу учителей, муниципальный грант в 250 тысяч рублей учителям различной направленности по итогам конкурса.

Кроме того, в Подмосковье частично оплачивают путевки в санатории и дома отдыха этой категории профессионалов.

«Причем 139 из них — молодые специалисты. На работу в наши детсады и школы пришли педагоги из Москвы, выпускники педвузов Саранска, Пензы, Рязани, Тулы и других городов», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что Люберцы лидируют в Московской области по вводу соцобъектов. В 2024 году в округе открыли четыре школы на 4670 мест и шесть детских садов.