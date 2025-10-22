Более 300 участников выступили на танцевальном фестивале в Солнечногорске

На сцене дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске прошел масштабный областной фестиваль-конкурс современного танца «#eMotion» и «#Чувствуй движенияСНами 2025». В мероприятии приняли участие свыше 300 танцоров из пяти округов Подмосковья — Солнечногорска, Клина, Щелкова, Электростали и Зеленограда.

Торжественное открытие фестиваля провели заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева, исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации округа Галина Голикова и директор дома культуры, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Дацюк.

«Особенно удивило, как передавалось настроение через движения: от лиричных композиций до энергичных хип-хоп баттлов. Такие события напоминают, насколько прекрасен мир хореографии! Отличный способ провести время, зарядиться танцевальной энергией и вдохновиться творчеством!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Главный приз фестиваля — Гран-при — завоевал коллектив студии танца «Наша Версия» из Солнечногорска под руководством Марии Фураевой. Награду победителям вручил руководитель добровольческого движения волонтеров Партизанского отряда Олег Розолинский.