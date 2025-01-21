Более 300 тысяч консультаций провели сотрудники МФЦ в Люберцах за 2024 год

В администрации городского округа Люберцы провели еженедельное оперативное совещание под председательством главы муниципалитета Владимира Волкова. Руководители управлений и ведомств отчитались о работе своих подразделений.

Так, о деятельности Муниципального учреждения «Люберецкий многофункциональный центр» доложила главе директор Маргарита Скалябина. Она рассказала, что в 2024 году в офисах многофункционального центра городского округа Люберцы оказали свыше полумиллиона услуг, провели более 300 тысяч консультаций.

Начальник управления транспорта и организации дорожного движения Александр Бобылев доложил, что с 13 по 19 января на территории округа провели 26 проверок на железнодорожном транспорте. В результате выявили и оштрафовали двоих нарушителей.

О работе территориального управления «Томилино-Октябрьский» городского округа Люберцы отчитался начальник территориального управления Николай Самара. По его словам, в прошлом году обновили четыре детские игровые площадки в поселке Томилино и благоустроили сквер в поселке Октябрьский.

Руководитель управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации Дмитрий Баранов рассказал собравшимся о предложениях и обращениях жителей Люберец. Он также отчитался о результатах работы по тем направлениям, по которым на прошлом оперативном совещании ему высказали замечания.

Заместитель главы Андрей Сыров доложил на совещании о развитии спорта в муниципальном округе.