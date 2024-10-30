Более 300 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье

Жители Московской области от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. Женщинам доступны консультация гинеколога, УЗИ малого таза и молочных желез, цитологическое исследование, мужчинам — осмотр уролога и, при необходимости, спермограмма, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 300 тысяч человек.

«Обследование репродуктивного здоровья — правильный и важный этап в вопросе планирования беременности. Благодаря регулярным профосмотрам, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем», — уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минздраве Московской области отметили, что обследование проводится в поликлинике по месту прикрепления при наличии паспорта и полиса ОМС. Записаться можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или инфомат в поликлинике.