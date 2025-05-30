Более 300 цветов высадили студенты возле Преображенского собора в Люберцах

Студенты Техникума экономики и права городского округа Люберцы посадили свыше 300 цветов на территории Преображенского собора. В рамках социально-экологической инициативы «Тысячи цветов любимому городу» ребята обустроили цветочные клумбы у Преображенского собора на Октябрьском проспекте.
Всего было высажено 200 бархатцев и 150 петуний. Совместными усилиями территория стала более привлекательной и уютной.
Проект «Тысячи цветов любимому городу» разработали сами студенты техникума. Они самостоятельно выращивают рассаду в стенах учебного заведения, а затем высаживают растения в общественных местах городского округа Люберцы.
Отметим, что осенью студенты планируют посадить около 300 луковиц тюльпанов на территории Преображенского собора.
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