Более 300 триколоров разместили на фасадах домов в Жуковском в День флага

День государственного флага отметили в России 22 августа. Жители городского округа Жуковский разместили более 300 триколоров на фасадах многоквартирных домов.

Глава города Борис Аубакиров поздравил жителей Жуковского и отметил, что триколор олицетворяет чистоту, верность и храбрость.

«В этот день мы с гордостью вспоминаем всех, кто боролся за свободу и независимость нашей страны, кто внес свой вклад в ее процветание. И, конечно же, отдаем дань памяти всем, кто, защищая наш флаг, погиб за Родину. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание», — написал в своих социальных сетях Борис Аубакиров.

В День государственного флага активисты «Молодой гвардии» организовали забег. Он завершился флешмобом. Более 100 жителей города приняли участие в мероприятии.

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