Более 300 спортсменов пробежали марафон в Мытищах

Пятый забег «Марафон у дома» принял городской округ Мытищи. Участниками тринадцатого этапа проекта стали более трехсот любителей бега из Москвы и Подмосковья.

Спортсмены собрались у стадиона имени Аленичева. Организатором выступил беговой клуб «Мытищи бегут». Проект объединяет беговые сообщества столицы и области. Забеги проходят возле городских достопримечательностей.

«Мы выбрали для маршрута лозунг „Мытищи — город любви“. Трассу разделили на городскую и лесную петли. Постарались охватить как можно больше памятных мест», — рассказали организаторы.

Участники преодолевали холод и снег. В забег вышли жители Мытищ, других муниципалитетов и гости из Москвы. Спортсмены встретили первый весенний день с пользой и хорошим настроением.