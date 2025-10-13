Более 300 спортивных мероприятий провели в Королеве за лето

Итоги спортивного летнего сезона подвели в Королеве. В наукограде за это время провели более 300 спортивных мероприятий: разминок, забегов, велопробегов, спартакиад трудовых коллективов, а также состязаний для юных жителей округа.

Эти активности объединили более шести тысяч человек. Так, в День физкультурника жители Королева принимали участие в мастер-классах по единоборствам, кросс-фиту, зумбе и йоге, играли в футбол, волейбол, настольный теннис, джакколо и шахматы. Помимо этого, они выполняли нормы ГТО, плавали на сапах и следили за выступлениями спортсменов-вейкбордистов на главном «водном» турнире «Губок Гагарина».

Также в Королеве прошел ночной легкоатлетический забег «Подмосковные вечера». Мероприятие собрало свыше 1500 любителей бега. Почетным гостем забега стал Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.

В летний период спортсмены из Королева участвовали и в профессиональных престижных турнирах. За это время в разных видах спорта они выиграли более 50 медалей. Золото первенства Европы по боксу завоевала Ксения Вишневская, а Максим Юников стал победителем чемпионата Московской области. Воспитанники школы единоборств «Авангард» стали чемпионами мира по самбо. Турнир прошел в Индонезии.

Сразу 24 медали выиграли юные пловцы из Королева на Всероссийских соревнованиях в Пензе. Ребятам вручили семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград. Каратистов из школы олимпийского резерва «Металлист» удостоили 12 медалей на международном турнире в Новосибирске. Бойцы привезли домой семь золотых, две серебряных и три бронзовых награды.