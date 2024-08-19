Более 300 случаев неправильной парковки выявили в Мытищах с начала августа

Жители Мытищ приняли активное участие в программе «Добродела». Свыше сорока нарушений «Народные инспекторы» зафиксировали в прошлом месяце и более 300 в августе.

Неравнодушные жители следят за парковкой машин на общественных и дворовых территориях. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области опубликовало статистику, по которой за август через программу «Народный инспектор» вывили 307 случаев нарушений парковки в зонах зеленых насаждений.

«Сумма штрафов по итогам контрольно-надзорных мероприятий составила 423 тысячи рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщить о факте нарушений парковки может любой желающий через портал «Добродел», в разделе «Народный инспектор». Сообщение необходимо подкрепить видео, где просматривается зона парковки и номер машины нарушителя.

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