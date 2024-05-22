Более 300 писем от школьников доставят из Богородского округа в зону СВО

Волонтеры Богородского округа вместе с жителями собрали и передали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Это и маскировочные сети, и продукты питания, а также более 300 писем от школьников из Старой Купавны.

Активисты волонтерского движения «Богородские берегини» предложили поучаствовать в сборе гумпомощи Центру образования № 62 в Старой Купавне. Школьники написали более 300 писем участникам спецоперации. В ближайшее время их весточки найдут своих адресатов — вместе с новыми маскировочными сетями от волонтеров они отправятся на фронт.

«Трогательные письма детей, убежденных, что взрослые защитят их и сохранят для них возможность счастливого будущего, необходимы бойцам. И ребята, находящиеся на СВО, прямо об этом говорят», — отметила руководитель волонтерского объединения Валентина Лобачева.

В ближайшее время груз доставят в пункт назначения.

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