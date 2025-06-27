Более 300 пенсионеров приняли участие в фестивале по цигун в Люберцах

Областной фестиваль по оздоровительному цигун прошел в центральном парке культуры и отдыха в Люберцах. В нем поучаствовали участники проекта «Активное долголетие».

На практике пенсионеры выполнили физические упражнения, познакомились с дыхательными техниками и помедитировали. Для них провели мастер-классы по йоге и созданию украшений и оригами.

«Люберцы приняли областной фестиваль по оздоровительному цигуну „Комплекс 18 форм Тайцзи“. Мероприятие собрало более 300 участников губернаторского проекта „Активное долголетие“ из 16 округов Подмосковья», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также на фестивале прошел модельный показ и массовая тренировка по цигун. Ее провел руководитель регионального отделения Московской области Всероссийской Федерации оздоровительного цигун, призер и победитель российских чемпионатов по оздоровительному цигун, тренер-преподаватель высшей категории Сергей Соболев.

Отметим, что событие инициировало Министерство социального развития региона и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий».