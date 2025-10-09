Более 300 метров водопроводных труб заменили в Королеве

Капитальный ремонт водопроводной линии диаметром 600 миллиметров завершили в микрорайоне Юбилейный. Специалисты заменили более 300 метров старых трубопроводов, а также обновили технологии и строительные конструкции в трех водопроводных камерах.

Большую часть работ выполнили с применением метода горизонтально-направленного бурения. Этот способ не только ускорил процесс реконструкции, но позволил сохранить зеленые насаждения и дорожное покрытие. После завершения ремонта рабочие привели в порядок территорию.

Водовод, проложенный по Школьному проезду, является ключевым источником водоснабжения для жителей микрорайона. Он подключен к котельной № 2, обслуживающей 35 многоквартирных домов и восемь социальных объектов, обеспечивая водой почти 7 тысяч человек.

Реконструкция водопровода стала частью обширной программы обновления городской инфраструктуры. В ближайшие два года в ее рамках планируют заменить более 17 километров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения в различных микрорайонах Королева.