Сегодня 10:42 Более 300 метров теплотрасс на аварийных участках заменят в Люберцах Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы Подмосковье

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В городском округе Люберцы началась замена тепловых сетей на улице Лорха в поселке Красково и на Быковском шоссе в Малаховке. Масштабное обновление инфраструктуры, не проводившееся на одном из участков более 40 лет, направлено на предотвращение аварийных ситуаций в предстоящий отопительный сезон.

На улице Лорха в Красково ведется полная замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Заместитель генерального директора АО «Люберецкая Теплосеть» Владимир Брянцев пояснил, что решение о глобальном ремонте принято из-за высокой аварийности — за прошлый год на участке было устранено порядка 20 утечек. За счет собственных средств предприятия меняют 300 погонных метров сетей. После остановки котельной и замены оборудования в начале недели объект запущен, теперь специалисты приступили к работам на центральном отоплении. Данный участок обеспечивает теплом четыре многоквартирных дома и детский сад.

В Малаховке на Быковском шоссе, дом 17, также ведется масштабное обновление теплотрассы, которое, по данным предприятия, не проводилось более 40 лет. Начальник эксплуатационного района № 4 Андрей Овчинников сообщил, что половина работ уже выполнена: полностью заменена запорная арматура в тепловой камере, ведется прокладка трубы к территории детского сада и далее по аллее Лактионова. По его словам, обновление позволит бесперебойно подавать тепловую энергию жителям.