Более 300 курсантов Военной академии РВСН приняли присягу в Балашихе
В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе прошла торжественная церемония приведения к присяге. Свыше 300 первокурсников поклялись выполнять воинский долг и защищать Родину.
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-лейтенант Игорь Афонин, епископ Балашихинский Владыка Николай и председатель совета ветеранов академии генерал-майор Александр Сивачев поздравили ребят со знаменательным событием.
«Традиционно в августе мы собираемся здесь, на плацу военной академии, для того, чтобы поздравить с принесением присяги новое пополнение легендарной академии. И мы гордимся, что она располагается на территории Балашихи. Мне приятно, что сегодня в строю первокурсников есть выпускники балашихинских школ. Дорогие курсанты, я от всей души вас поздравляю с этим событием. Желаю успехов в предстоящей учебе и достойного окончания академии!» — сказал руководитель муниципалитета.
Первокурсниками академии стали 15 ребят из Балашихи. Им предстоит освоить программу полной военно-специальной подготовки.
В конце торжественной церемонии прошел торжественный марш, перед собравшимися выступил военный оркестр.
