Более 300 курсантов Военной академии РВСН приняли присягу в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-лейтенант Игорь Афонин, епископ Балашихинский Владыка Николай и председатель совета ветеранов академии генерал-майор Александр Сивачев поздравили ребят со знаменательным событием.

«Традиционно в августе мы собираемся здесь, на плацу военной академии, для того, чтобы поздравить с принесением присяги новое пополнение легендарной академии. И мы гордимся, что она располагается на территории Балашихи. Мне приятно, что сегодня в строю первокурсников есть выпускники балашихинских школ. Дорогие курсанты, я от всей души вас поздравляю с этим событием. Желаю успехов в предстоящей учебе и достойного окончания академии!» — сказал руководитель муниципалитета.

Первокурсниками академии стали 15 ребят из Балашихи. Им предстоит освоить программу полной военно-специальной подготовки.

В конце торжественной церемонии прошел торжественный марш, перед собравшимися выступил военный оркестр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа Воздушно-десантных войск Российской Федерации.