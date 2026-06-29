Более 300 ям устранят в Серпухове летом

29 июня на еженедельном совещании глава округа Алексей Шимко рассмотрел вопросы содержания дорог и общественных территорий, а также сферу жилищно-коммунального хозяйства. Уже устранено почти четыре тысячи дорожных дефектов.

Глава поручил увеличить объем работ, пока позволяет погода. На общественных территориях проводят регулярные уборки, мойку покрытий и покос газонов. Он также поручил разобраться с зоной ответственности управляющих компаний и товариществ собственников жилья по содержанию придомовых пространств.

В округе насчитывается 736 мест накопления отходов, на 431 площадке размещены QR-коды для обращений жителей. В этом году планируют обновить семь контейнерных площадок.

Также обсудили плановые отключения горячей воды. С июня по август отключения запланированы в 605 многоквартирных домах для проведения планово-предупредительных ремонтов. Глава поручил управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям разграничить зоны ответственности.

На совещании также анонсировали памятное мероприятие 1 июля на мемориале «Черный тюльпан» ко Дню ветеранов боевых действий и участие Серпухова в автопробеге «Города-герои — города Героев» 2 июля.