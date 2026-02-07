Более 300 единиц медоборудования обновят в центре охраны материнства и детства в Люберцах

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) в городском округе Люберцы в 2026 году планируется масштабное обновление технической базы. В рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья» учреждение получит 314 единиц медицинского оборудования, что вдвое превышает показатели прошлого года.

В 2025 году МОЦОМД уже получил 153 единицы тяжелого и легкого медицинского оборудования. Среди поставок — специализированный автомобиль скорой помощи, аппараты ИВЛ для новорожденных, система мониторинга для МРТ, современные УЗИ-аппараты, система ультразвуковой визуализации экспертного класса для акушерства и гинекологии, а также реанимационные системы. Особое внимание было уделено оснащению отделения помощи новорожденным.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в Люберцах продолжается масштабная программа обновления медицинских учреждений. Сейчас капитальный ремонт идет в детском стационаре МОЦОМДа, в корпусах бывшей Ухтомской больницы. Это важные для округа проекты, которые, без сомнений, позволят вывести качество оказания медпомощи в Люберцах на новый уровень», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Параллельно с обновлением оборудования в городском округе реализуются проекты по созданию новой амбулаторной сети. Уже в 2026 году планируется открытие сразу трех современных поликлиник — в микрорайоне Октябрьский, в ЖК «Люберецкий» и в поселке Мирный. Эти меры комплексно направлены на повышение доступности и качества медицинского обслуживания жителей Люберецкого округа.