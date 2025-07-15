Более 300 домов получили паспорт готовности к отопительному сезону в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

По данным администрации муниципального округа Чехов всего в округе 769 многоквартирных домов. Полную готовность к отопительному сезону на 2025 и 2026 год планируют достичь к октябрю.

Как отметил руководитель муниципального округа Чехов Михаил Собакин, свидетельством готовности дома зимнему периоду служит паспорт. В настоящее время 301 дом оформил паспорта готовности, из них 44 находятся на согласовании с жильцами, а 35 проходят проверку ресурсоснабжающими организациями.

Специалисты провели гидравлические испытания, ремонт, поверку и наладку всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры, промывку внутридомовой системы отопления и оборудования.

Также отмечается, что 47 процентов котельных и тепловых пунктов прошли планово-предупредительные мероприятия. Сезонную подготовку отопительных систем контролирует Министерство энергетики Подмосковья.