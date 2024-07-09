Более 300 домов отремонтируют в Балашихе до конца года

В этом году в Балашихе проведут капитальный ремонт в 338 домах. Ход ремонтных работ проверили в одном из них по адресу улица Садовая, 5 в микрорайоне Заря.

Капитальный ремонт фасада пятого дома на улице Садовой планируют завершить в середине июля этого года.

«Также в многоквартирном доме проведут замену сетей газоснабжения. Используются современные панели, которые не нуждаются в дополнительной покраске, что очень удобно», — отметил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Всего в программу капитального ремонта включено 1982 дома по городскому округу Балашиха. На 338 дома, которые отремонтируют в этом году выделено около пяти миллиардов рублей. В 12 домах заменят лифты, в 25 — системы газоснабжения, в 86 домах обновят внутренние инженерные системы, в оставшихся 194 домах заменят кровлю.

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