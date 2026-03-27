Более 300 детей за полмесяца родилось в перинатальном центре в Видном

За первую половину марта в медицинском учреждении зарегистрировали 300 новорожденных. Среди них оказалось больше мальчиков, а также зафиксировали появление «королевской двойни».

С начала 2026 года в перинатальном центре родились порядка 1200 детей. Январь выдался особенно богатым на многоплодные беременности: тогда на свет появились восемь пар двойняшек и одна тройня. В марте эту тенденцию продолжило рождение двойни, где мальчик и девочка родились одновременно.

В пресс-службе муниципалитета со ссылкой на сотрудников учреждения уточнили, что статистика первых двух недель марта показывает небольшое превосходство мужского пола: насчитали примерно 180 мальчиков против 150 девочек. Заведующая родовым отделением Наталья Ермакова отметила, что такая ситуация привычна для медиков.

«Мальчиков всегда рождается больше, чем девочек — это такой закон природы, но я думаю, что к концу месяца девочки догонят мальчиков. Мы всегда радуемся родам, особенно когда их число растет. В начале года мы ставим перед собой цель не только сохранить этот уровень, но и увеличить число родов», — рассказала она.

Центр принимает пациенток не только из Ленинского округа, но и из других городов Подмосковья, Москвы и регионов страны. Специалисты учреждения проводят операции высокой сложности при врастании плаценты, что привлекает сюда женщин независимо от их места жительства.