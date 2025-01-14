Более 300 детей посетили рождественский праздник в Дмитрове

Мероприятие стало подарком от главы муниципалитета Ивана Курданина и Дмитровского благочиния. На праздник пригласили ребят с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, победителей творческих конкурсов и отличившихся в учебе и спорте.

Для юных гостей в центральном доме культуры «Созвездие» приготовили разнообразную интерактивную программу у новогодней елки и концерт «В сиянии Рождества» с участием творческих коллективов ЦДК и Дмитровской детской школы искусств. Все музыкальные и танцевальные номера посвящались празднику Рождества Христова.

«Рождество — это день, когда мы мечтаем, и эти мечты обязательно сбываются», — обратился к детям глава муниципалитета Иван Курданин. Благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз также поздравил ребят с праздником. В завершение мероприятия все участники получили сладкие подарки.