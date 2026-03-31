Более 300 человек стали участниками субботника в Мытищах

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запустило пилотный проект по уборке территорий с помощью сервиса «Яндекс Смена». Более 300 участников — волонтеры, жители, управляющие компании и коммунальные службы — объединились, чтобы сделать округ чище.

Использование сервиса «Яндекс Смена» помогло привлечь жителей на субботники. Платформа позволила участникам самостоятельно выбрать локации и подходящую задачу. Общими усилиями люди убрали мусор, смет, сухие ветки и листву, оставшуюся с осени. Городской округ оказался в числе первых присоединившихся к этому проекту.

«Спасибо всем за труд, неравнодушие и любовь к родному месту! Весь апрель в нашем округе будут проходить субботники. Принять участие может каждый желающий. Мы обязательно расскажем о датах и локациях в наших официальных источниках. Приходите всей семьей. Вместе мы сделаем наш округ еще комфортнее», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.