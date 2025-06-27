Более 300 человек присоединились к молодежному форуму в Подмосковье

В Ногинске проходит форум «Мы — Россия», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области. В нем участвуют свыше 300 молодых людей из разных округов Подмосковья, а также представители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Абхазии.

«Организовывая мероприятия, мы постоянно получаем от молодежи обратную связь, что интересно больше всего, какие темы хотелось бы изучить глубже, а где необходимо больше практики. И когда мы создавали программу нашего форума „Мы — Россия“, постарались охватить те области, которые были бы для ребят максимально полезными», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа форума включает четыре основных направления: организация мероприятий, самореализация, публичные выступления и социальные медиа. Каждый участник сам выбирает, на каком направлении хочет развиваться, исходя из своих интересов.

Одним из самых впечатляющих событий стал мастер-класс по тактической медицине. Его провел ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук и основатель Учебного Центра тактической Медицины Артем Катулин. Под его руководством участники учились, как остановить сильное кровотечение с помощью прижатия, тампонады или жгутов, накладывать повязки, проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

«Такие встречи знакомят молодежь с первой помощью, включая элементы тактической медицины, учат останавливать кровь, обеспечивать проходимость дыхательных путей и т. д.» — отметил Катулин.

На форуме также говорили об информационной безопасности. Заместитель начальника управления АНО «Диалог Регионы» Максим Коринчевский объяснил, как важно в цифровом мире уметь отличать правду от манипуляций, защищать свои данные и понимать риски. Каждый вечер на форуме проводят «открытый микрофон», где участники делятся своими идеями, показывают творческие номера, общаются с представителями министерства и находят новых друзей.