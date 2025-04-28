Более 300 человек приняли участие в Суворовских патриотических сборах в Раменском

Церемония закрытия Суворовских межрегиональных военно-патриотических сборов прошла в Раменском. В этом году участниками мероприятия стали более 300 человек из разных уголков России.

Событие состоялось у Казанского храма. Сами сборы прошли с 25 по 27 апреля. Их удалось провести при поддержке благотворителей и администрации Раменского муниципального округа.

Сначала участники церемонии закрытия — а это 22 команды — побывали на молебне. После наградили победителей в личном и общекомандном зачетах.

Также отметили тех, кто помогал в организации сборов, — настоятеля Казанского храма протоиерея Андрея Козорезова и руководителя военно-патриотического клуба «Высота» Николая Юдина.

Ранее мы рассказывали о том, что школьники из Раменского привели в порядок памятники в сквере генерала Харазия. В экологической акции приняли участие старшеклассники из школ № 21 и № 5.