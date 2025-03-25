Более 300 человек приняли участие в субботниках в Богородском округе

Месяц активной уборки в Богородском округе привел к значительным результатам. В течение двух недель проводились субботники, в которых приняли участие более 300 человек.

С 14 марта по настоящее время были организованы работы на 30 объектах, охватывающих как дворовые, так и общественные пространства. Управление благоустройства сообщает, что за этот период вывезли свыше 100 кубических метров крупногабаритного и столько же — бытового мусора. В планах на ближайшие дни — провести дополнительные субботники на 15 объектах. Уборочные работы ведутся как в городских зонах, так и в частном секторе и лесах.

Среди задач — очистка от листвы, мусора, опиловка аварийных деревьев и промывка контейнерных площадок. Глава округа Игорь Сухин акцентировал внимание на необходимости уборки территорий около образовательных учреждений и на улицах, находящихся в региональном и федеральном подчинении. Он подчеркнул, что чистота должна соблюдаться, независимо от распределения полномочий. «Мы не можем себе позволить держать территорию неубранной, не взирая на зоны ответственности. У нас должно быть чисто, при этом каждый должен убрать территорию, за которую отвечает», — подчеркнул Игорь Сухин.

В планах также восстановление детских площадок: заменят резиновое покрытие и сломанные игровые элементы. Субботники продолжатся до майских праздников, чтобы округ стал более привлекательным и ухоженным к этому времени.