Более 300 человек примут участие в молодежном форуме «Мы — Россия» в Подмосковье
Флагманский проект министерства информации и молодежной политики — форум «Мы — Россия» начался в Подмосковье. В нем принимают участие более 300 человек из числа активистов, волонтеров и лидеров студенческого самоуправления, а также гости из Донецкой и Луганской Народных Республик и Херсонской области.
Каждое утро участники форума посещают тренинг по тактической медицине, который ведет ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины Артем Катулин. Ребята учатся основным тактикам спасения жизней, осваивают навыки остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, непрямого массажа сердца.
«Мы пригласили спикеров, за плечами которых реальный опыт: врачей, журналистов, военных, экспертов по кибербезопасности. Нам важно дать молодежи опору и вектор, по которому они смогут уже самостоятельно двигаться и развиваться», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Образовательная программа включает четыре трека: современный медиаконтент, практическая психология, организация мероприятий и искусство коммуникаций.
Так, сооснователь и руководитель студии по производству контента Роман Киселев рассказывает о том, как создаются федеральные рекламные проекты.
Искусству коммуникаций учит телеведущий и актер Иван Распопов. Блок продюсера всероссийских и международных событий Софьи Евенсапер посвящен организации мероприятий. А начальник отдела МЧС, спасатель первого класса Ярослав Плех рассказывает о том, как в экстремальных ситуациях помогает психология.
Также в рамках форума участники поговорят о механизмах противодействия фейкам, действиях при ЧС и применении ИИ.
Одно из ключевых событий форума — встреча с журналистом ВГТРК Андреем Медведевым.
Итогом мероприятия станет большой фестиваль ко Дню молодежи 27 июня в Подольске.