Флагманский проект министерства информации и молодежной политики — форум «Мы — Россия» начался в Подмосковье. В нем принимают участие более 300 человек из числа активистов, волонтеров и лидеров студенческого самоуправления, а также гости из Донецкой и Луганской Народных Республик и Херсонской области.

«Мы пригласили спикеров, за плечами которых реальный опыт: врачей, журналистов, военных, экспертов по кибербезопасности. Нам важно дать молодежи опору и вектор, по которому они смогут уже самостоятельно двигаться и развиваться», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Каждое утро участники форума посещают тренинг по тактической медицине, который ведет ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины Артем Катулин. Ребята учатся основным тактикам спасения жизней, осваивают навыки остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, непрямого массажа сердца.

Образовательная программа включает четыре трека: современный медиаконтент, практическая психология, организация мероприятий и искусство коммуникаций.

Так, сооснователь и руководитель студии по производству контента Роман Киселев рассказывает о том, как создаются федеральные рекламные проекты.

Искусству коммуникаций учит телеведущий и актер Иван Распопов. Блок продюсера всероссийских и международных событий Софьи Евенсапер посвящен организации мероприятий. А начальник отдела МЧС, спасатель первого класса Ярослав Плех рассказывает о том, как в экстремальных ситуациях помогает психология.