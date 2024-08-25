Более 300 человек отметили День арбуза в парке «Ривьера» в Можайске

В парке «Культуры и отдыха» в Можайске прошли мероприятия, посвященные празднику арбуза. Для гостей подготовили множество увлекательных активностей, которые подарили отличное настроение и незабываемые впечатления.

Детей ждали спортивные игры, эстафеты и конкурсы, а также захватывающие танцы и мастер-классы, в которых главными героями стали сочные арбузы. Каждый желающий мог получить яркий аквагрим с арбузной тематикой, что добавило празднику красок.

Фреш-бар угощал посетителей мороженым, соками и смузи, создавая атмосферу летнего наслаждения. Для готстей организовали фотозону с тематическими декорациями, где можно было сделать яркие фотографии.

Для взрослых участников организаторы подготовили серьезный конкурс на поедание арбузов, в котором активно соревновались как мужчины, так и женщины. Также прошли увлекательные соревнования по приседаниям с арбузами, что добавило спортивного духа в праздник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».