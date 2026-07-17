Более 30 занятий добавили в программу для пожилых людей в Чехове
В Чеховском округе реализуют 35 направлений для жителей старшего возраста в рамках программы «Активное долголетие». Участники могут заниматься спортом, творчеством, посещать образовательные мероприятия и находить новых друзей.
Поддержка старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья остается одним из приоритетных направлений социальной политики. В Московской области для жителей серебряного возраста создают условия, которые помогают сохранять активность, укреплять здоровье и продолжать заниматься любимыми делами.
«Продлить долголетие можно не только фитнесом, танцами, скандинавской ходьбой, творческими подходами, которые сегодня реализуются на территории всей Московской области. Этому направлению уделяют особое внимание», — отметил депутат Государственной Думы РФ Александр Коган.
Благодаря программе «Активное долголетие» жители старшего возраста получают возможность раскрывать творческий потенциал, поддерживать физическую форму, расширять круг общения и узнавать новое. В Чехове активные горожане занимаются в одноименном клубе, где могут выбрать подходящее направление из 35 предложенных.
«Самое ценное в результатах работы — это люди. Мы видим, как они расцветают, как меняются. Действительно, человек, который приходит сюда, преображается», — рассказала руководитель чеховского клуба «Активное долголетие» Елена Хвостова.
В Чеховском округе социальную помощь получают около 37 тысяч пожилых жителей и порядка 10 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Для них доступны различные меры поддержки: финансовая помощь, медицинские и социальные услуги, обслуживание на дому, а также участие в общественной жизни.
Участники программы отмечают, что занятия и встречи стали важной частью их жизни. Они помогают оставаться активными, поддерживать здоровье и открывать новые возможности.
«Я два года хожу, мне очень нравится», — поделилась участница программы Татьяна Чергашина.
Опыт участников показывает, что программы поддержки старшего поколения помогают не только укреплять здоровье, но и сохранять социальную активность. В Чеховском округе эта работа продолжается системно — от оказания адресной помощи до создания условий для полноценной и насыщенной жизни жителей старшего возраста и людей с инвалидностью.