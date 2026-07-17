Более 30 занятий добавили в программу для пожилых людей в Чехове

В Чеховском округе реализуют 35 направлений для жителей старшего возраста в рамках программы «Активное долголетие». Участники могут заниматься спортом, творчеством, посещать образовательные мероприятия и находить новых друзей.

Поддержка старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья остается одним из приоритетных направлений социальной политики. В Московской области для жителей серебряного возраста создают условия, которые помогают сохранять активность, укреплять здоровье и продолжать заниматься любимыми делами.

«Продлить долголетие можно не только фитнесом, танцами, скандинавской ходьбой, творческими подходами, которые сегодня реализуются на территории всей Московской области. Этому направлению уделяют особое внимание», — отметил депутат Государственной Думы РФ Александр Коган.

Благодаря программе «Активное долголетие» жители старшего возраста получают возможность раскрывать творческий потенциал, поддерживать физическую форму, расширять круг общения и узнавать новое. В Чехове активные горожане занимаются в одноименном клубе, где могут выбрать подходящее направление из 35 предложенных.

«Самое ценное в результатах работы — это люди. Мы видим, как они расцветают, как меняются. Действительно, человек, который приходит сюда, преображается», — рассказала руководитель чеховского клуба «Активное долголетие» Елена Хвостова.