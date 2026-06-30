Более 30 выпускников стали медалистами в Волоколамском округе

Вручение аттестатов и выпускные вечера прошли во всех учебных заведениях муниципалитета. Со школой в этом году попрощались 116 выпускников 11-х классов.

В гимназии № 1 даже стандартная церемония вручения аттестатов стала особенной и по-домашнему теплой. Море эмоций и цветов, напутственные слова от родителей и, конечно же, яркий перфоманс на сцене, подготовленный самими выпускниками.

Этот учебный год оказался для учеников гимназии успешным в том числе по количеству медалей и максимальным результатам на ЕГЭ.