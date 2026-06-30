Более 30 выпускников стали медалистами в Волоколамском округе
Вручение аттестатов и выпускные вечера прошли во всех учебных заведениях муниципалитета. Со школой в этом году попрощались 116 выпускников 11-х классов.
В гимназии № 1 даже стандартная церемония вручения аттестатов стала особенной и по-домашнему теплой. Море эмоций и цветов, напутственные слова от родителей и, конечно же, яркий перфоманс на сцене, подготовленный самими выпускниками.
Этот учебный год оказался для учеников гимназии успешным в том числе по количеству медалей и максимальным результатам на ЕГЭ.
«Есть ребята, которые добились очень больших результатов и в учебе, и в спорте, и в каких-то творческих конкурсах. Два стобалльника у нас в этом году, и это тоже достижение, потому что не каждый год такое счастье нам выпадает. Это труд, конечно же, ребят и их учителей», — сказала директор гимназии № 1 Ирина Дымова.
Начальник Управления системы образования администрации Волоколамского округа Елена Медведкова отметила, что муниципалитет по праву гордится ребятами, среди которых — 32 обладателя серебряных и золотых медалей. Еще шесть выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ.