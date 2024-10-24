Более 30 выпускников школ выполнили нормативы ГТО в Люберцах

Спортивное мероприятие прошло на стадионе «Урожай» в поселке Томилино. Участие в сдаче норм комплекса ГТО приняли около 30 одиннадцатиклассников.

Выпускники представляли школу № 28, лицей № 4 и гимназию № 41. После выполнения нормативов они получат во втором квартале 2025 года золотые, серебряные или бронзовые знаки ВФСК ГТО, которые помогут ребятам при поступлении в выбранное высшее учебное заведение.

Мероприятие проходило в рамках программы «В вуз с ГТО». В проекте принимают участие 1324 ученика одиннадцатых классов общеобразовательных организаций. В Люберцах также реализуется программа «В школу с ГТО», по итогам которой знаки отличия вручили 676 первоклассникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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