Более 30 учреждений культуры провели Дни открытых дверей в Мытищах

В последние дни лета более чем в 30 учреждениях культуры городского округа Мытищи прошли Дни открытых дверей. Эти мероприятия стали отличной возможностью для жителей города узнать о разнообразных кружках, секциях и объединениях, а также выбрать интересные направления для себя и своих детей.

На площади у ДК «Яуза» собрались все коллективы Дворца культуры. Артисты, спортсмены, живописцы, фотографы, театралы и любители рукоделия продемонстрировали свои таланты и поделились опытом. Каждый из них объединился в стремлении к творчеству и вдохновению искусством.

Посетители могли участвовать в открытых мастер-классах, где родители получили полную информацию о работе различных объединений, а дети смогли выбрать занятия по душе. Мероприятие также дало возможность увидеть успехи участников мытищинских детских коллективов.

Гости Молодежного центра «Импульс» познакомились с деятельностью центра и его командой, узнали о работе клубных формирований и пообщались с руководителями студий.

Дни открытых дверей стали настоящим праздником творчества и вдохновения для всех участников.

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