Более 30 тысяч заявок на перераспределение земель подали в Подмосковье с января

С начала года жители и бизнес Подмосковья подали свыше 30 тысяч электронных заявлений на перераспределение земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услугу предоставляют дистанционно в два этапа. Сначала администрация утверждает схему расположения участка или дает согласие на соглашение согласно проекту межевания территории (ПМТ).

После проведения кадастровых работ и постановки обновленного участка на учет данные вносятся в ЕГРН. Затем стороны заключают финальное соглашение о перераспределении.

Для подачи заявки требуется авторизация через ЕСИА на региональном портале, заполнение электронной формы и загрузка документов. Встроенный искусственный интеллект проверяет приложенные файлы на наличие ошибок. Кроме того, система позволяет сгенерировать схему земельного участка непосредственно при заполнении анкеты; готовый файл можно скачать и прикрепить к заявлению.

Бесплатная услуга «Перераспределение земель» находится в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки».