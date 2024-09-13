Более 30 тысяч электронных рецептов выписали в больнице Мытищ с начала года

Врачи Мытищинской больницы выписали более 30 тысяч электронных льготных рецептов на лекарственные препараты с помощью телемедицинской консультации с начала года. Пациенты могут получить льготы для продолжения курса лечения онлайн, которые врачи передают в аптеку.

Телемедицинская консультация — это удобство для клиентов и врачей, программа помогает пациентам получить электронный рецепт на льготные лекарства онлайн, не посещая поликлинику.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или в единой справочной службе 8(495) 308-13-00.

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