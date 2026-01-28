Более 30 тракторов и погрузчиков задействовали в уборке снега в Химках 28 января

Ранним утром в Химках начались работы по расчистке улиц от снега. На борьбу со стихией вышли 143 дворника, тракторы и погрузчики.

Коммунальные службы организовали работу во дворах и на улицах Химок. Они расчищают тротуары, пешеходные дорожки и подходы к автобусным остановкам. Дороги обрабатывают ото льда.

Всего в уборке задействовали 36 спецмашин без учета самосвалов. Это тракторы и погрузчики, при помощи которых снег собирают и вывозят за пределы города.

Сейчас техника работает на улицах 9 Мая, Совхозной, Кирова, Комсомольской в микрорайоне Подрезково и по другим адресам.

Уборку проводят во всех округах Подмосковья. Всего на линии вывели более 30 тысяч дворников и 7,5 тысячи машин.