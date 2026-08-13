Более 30 сортов сыра представят на гастрофестивале «Культура еды и вина» в Истре

В Истре 22 августа состоится масштабный гастрономический фестиваль «Культура еды и вина». Мероприятие, организованное на улице Урицкого возле дома № 1, соберет местных фермеров и представителей малого агробизнеса Подмосковья. Площадка будет принимать гостей старше 18 лет с 11:00 до 21:00.

Производители из Истры и соседних округов представят богатый ассортимент натуральной продукции. Посетители смогут попробовать более 30 разновидностей сыра, свежие овощи и мясные деликатесы, а также пообщаться с фермерами и узнать подробности изготовления товаров.

В областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подчеркнули, что проведение подобных ярмарок помогает небольшим хозяйствам находить новых покупателей и развивать гастрономический туризм в регионе. Гости получат возможность приобрести свежую фермерскую продукцию напрямую у производителей.