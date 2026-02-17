Более 30 сирот получат квартиры в Балашихе в 2026 году

Долгожданные ключи от 26 квартир вручат по жилищным сертификатам. Для еще восьми человек жилье приобретают по аукционам, двое из них уже отпраздновали новоселье.

Все они стали участниками подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище». Она запущена в Подмосковье в 2021 году. За все время поддержку получили 4613 человек.

«Московская область по праву входит в число лидеров в стране по предоставлению жилья детям-сиротам. Кроме того, наш регион стал первым, где появилась возможность получать сертификат с 18 лет, а не ждать 23. В 2026 году мы планируем обеспечить жильем 789 детей-сирот, и для 735 из них мы предусмотрели именно сертификаты. На это заложено почти 4 миллиарда рублей, из которых порядка 3,7 миллиарда рублей — именно на предоставление жилищных сертификатов», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Государственный жилищный сертификат Московской области выдается детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет. Он позволяет получить за счет средств областного бюджета единовременную социальную выплату для приобретения в Подмосковье благоустроенного жилья в собственность. При этом молодые люди сами выбирают подходящий район, площадь и планировку помещения.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, чувствовал поддержку государства и знал, что он не один. В Балашихе в 2026 году 34 молодых человека получат собственное жилье — это не просто квадратные метры, это основа для самостоятельной жизни, создания семьи, профессионального роста. Мы сопровождаем ребят на каждом этапе — от оформления документов до выбора квартиры — чтобы этот шаг был для них уверенным и безопасным», — отметил глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

В Подмосковье возможность получить жилищный сертификат существует с 2023 года. А с 2025 года процедуру его получения полностью перевели в цифровой формат. Для получения жилищного сертификата нужно подать заявление на региональном портале государственных услуг.