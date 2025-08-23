Более 30 школьников в Дубне наградили за помощь на городских мероприятиях

Более 30 старшеклассников — самых активных участников волонтерского движения в Дубне — получили от главы городского округа поездку в пейнтбольный клуб и благодарственные письма за помощь в организации и проведении городских мероприятий. По словам главы Дубны Максима Тихомирова, с участием волонтеров в городе ежегодно проходит около 300 мероприятий — от всероссийских спортивных соревнований до празднования дня рождения города.

Молодые добровольцы раздают мороженое на праздниках, помогают семьям участников СВО, участвуют в уборках берегов Волги и собирают, упаковывают и загружают коробки с гуманитарной помощью.

В волонтерских рядах Дубны более 500 человек: среди них много школьников и студентов, а также взрослых жителей. Особые поощрения получили школьники — участники объединения «Волонтеры Подмосковья»: командой они выехали за город и провели время, играя в пейнтбол.